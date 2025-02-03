Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı habere göre, savcılık yazısında, bazı medya kuruluşlarının Gezi Parkı olaylarını "propaganda" yoluyla desteklediği ve toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu iddia edildi. RTÜK'ün hazırlayacağı dosyanın savcılığa ulaşmasının ardından, ilgili medya kuruluşlarının sorumlularının da şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılabileceği belirtildi.

Gezi Parkı Olayları ve Ayşe Barım'ın Tutuklanması

2013 yılında İstanbul'da başlayan ve tüm ülkeye yayılan Gezi Parkı protestoları, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük toplumsal olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu olaylara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla geçtiğimiz cuma günü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci gibi birçok ünlü ismin de bulunduğu kişiler tanık olarak dinlendi. Tanıklar, ifadelerinde Ayşe Barım'ın kendilerini yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını belirtti.

Ancak, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri, savcılık tarafından "şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı beyan" olarak değerlendirildi. Bu nedenle, her iki isim hakkında da "yalan tanıklık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma, medya kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişlerken, RTÜK'ün savcılığa ileteceği yayın kayıtlarının, soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Medya kuruluşlarının Gezi olaylarına yaklaşımı ve yayın politikaları, savcılık tarafından detaylı bir şekilde incelenecek.

Bu gelişmeler, Gezi Parkı protestolarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, olayların hukuki ve toplumsal yansımalarının devam ettiğini gösteriyor.