Kurul, Barım’ın sağlık durumu hakkında nihai değerlendirmenin ancak tam teşekküllü bir hastanede yapılacak detaylı incelemeler sonrasında verilebileceğini bildirdi.

Barım hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adli Tıp Kurumu 11. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaada, Barım’ın mevcut sağlık durumu nedeniyle tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma ya da üniversite hastanesine sevkinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

“İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü bir hastanede kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, kardiyak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve etkin tedavisinin planlanması gerekmektedir.”

Kurul, hastane sürecinin ardından hastaneden taburcu edilecek olan Barım için detaylı fizik muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu ve yeni tetkiklerin mahkemeye sunulmasının ardından cezaevinde kalmasının uygun olup olmayacağına dair son değerlendirmeyi yapabileceklerini kaydetti.

“Hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fizik muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliği ile mütalaa olunur.”

Davanın bir sonraki duruşmasında, Adli Tıp raporu doğrultusunda Barım’ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.