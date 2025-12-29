A Milli Futbol Takımı, 2025 yılını hem sportif başarılar hem de kırılan rekorlarla geride bıraktı. Milliler, UEFA Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi’ne yükselirken, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off bileti almayı başardı. ABD kampı kapsamında oynanan hazırlık maçlarıyla birlikte yoğun bir takvim geçiren ay-yıldızlılar, yılı güçlü bir şekilde kapattı.

10 Maçta 6 Galibiyet

Milliler, 2025 yılı boyunca 8’i resmi, 2’si özel olmak üzere toplam 10 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan A Milli Takım, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.

Uluslar Ligi’nde Tarihi Başarı

Mart ayında UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 3-0 ve 3-1’lik galibiyetlerle rakibini saf dışı bıraktı. Bu sonuçlarla Türkiye, Uluslar Ligi tarihinde ilk kez A Ligi’ne yükselerek önemli bir eşiği geçti.

Dünya Kupası Umudu Devam Ediyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele eden milliler, grubu 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, mart ayında play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Bu engelin aşılması halinde Türkiye, Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak.

Macaristan’da 19 Yıl Sonra Zafer

A Milli Takım, Budapeşte’de Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek deplasmanda rakibini 19 yıl aradan sonra yenmeyi başardı. Bu galibiyet, yılın unutulmaz anları arasında yer aldı.

Farklı Skorlar, Tarihi Sonuçlar

Milliler, Konya’da İspanya’ya 6-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Ancak bu sonucun ardından Bulgaristan deplasmanında alınan 6-1’lik galibiyet, takımın reaksiyon gücünü gözler önüne serdi.

250 Galibiyet Barajı Aşıldı

Macaristan karşılaşmasıyla birlikte A Milli Takım, tarihindeki 250. galibiyetini elde etti. Türkiye bugüne kadar oynadığı 647 maçta 255 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik aldı.

Hakan Çalhanoğlu 100’ler Kulübünde

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında milli formayla 100. kez sahaya çıkarak Türk futbol tarihine geçti. Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım’da 100 maç barajını aşan 6. futbolcu oldu.

Gol Yükü Paylaşıldı

2025 yılında atılan 25 gol, 13 farklı futbolcudan geldi. Kerem Aktürkoğlu 4 golle takımın en skorer ismi olurken; Arda Güler ve Kenan Yıldız 3’er gol kaydetti. Hücumda geniş bir katkı sağlanması dikkat çekti.

FIFA Sıralamasında Yükseliş

A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında yılı 1582 puanla 25. sırada tamamladı. Milliler, yılın başında 27. basamakta yer alıyordu.