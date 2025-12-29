İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen 6 teröristin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Yerlikaya, son bir ayda DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını ifade etti.

Yalova’daki Operasyon Saat 02.00’de Başladı

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, sabah saat 02.00’de Yalova’nın İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında DEAŞ’lı teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu şiddetli çatışma yaşandı.

Bu hain saldırıda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kadın ve Çocuklar Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ salim tahliye edildiğini söyledi. Çatışmanın ardından 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği, operasyonun ise saat 09.40’ta tamamlandığı aktarıldı.

“Terörle Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek”

Açıklamasında terörle mücadele mesajı veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan ve milletimizin huzurunu hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir. Bu topraklarda huzuru bozmaya çalışanlar, karşılarında daima kahraman güvenlik güçlerimizi bulacaktır.”

Yerlikaya, şehit olan polisler için Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı temennisinde bulundu. Yaralı güvenlik görevlilerine de acil şifalar diledi.