Özellikle savunma sanayisinin önde gelen firmalarından Aselsan (#ASELS), 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yüzde 38,5 oranında değer kazanarak yatırımcıların ilgisini çekti. Ancak, bugün gerçekleşen kâr satışlarıyla hissede yüzde 5,2’lik bir geri çekilme yaşandı. Yılın son altı ayında yüzde 92 oranında yükseliş kaydeden Aselsan’ın piyasa değeri ilk kez 500 milyar TL seviyesini aşarak tarihi bir eşiğe ulaştı.

Sektörün bir diğer önemli oyuncusu Otokar (#OTKAR) ise son beş günde yüzde 14 değer kazanarak yatırımcıların radarına girdi. Şirketin yüzde 47,38’i Koç Holding’e (#KCHOL), yüzde 24,81’i Ünver Holding’e aitken, halka açıklık oranı yüzde 27,2 seviyesinde bulunuyor. Bugün itibarıyla piyasa değeri 54 milyar TL’ye ulaşan Otokar, sektördeki hareketliliğin önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Avrupa’da artan savunma bütçelerinin Türk savunma sanayi şirketlerine yönelik talebi artırabileceğini belirtiyor. Özellikle ihracat kapasitesi yüksek olan savunma şirketlerinin bu süreçten olumlu etkilenebileceği öngörülüyor. Ancak, yatırımcıların olası düzeltme hareketlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyarılar yapılıyor.

Borsa İstanbul’daki savunma hisselerindeki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, sektör oyuncularının yeni siparişler ve anlaşmalarla daha da güçlenebileceği belirtiliyor. Avrupa’daki savunma yatırımlarının seyri, Türk savunma sanayi şirketlerinin borsa performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.