Artaş Holding ve Avrupakent Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Avrupakent GYO’nun yaklaşık 20 milyar TL değerinde çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olduğunu belirterek, şirketin portföyüne değer katacak tüm potansiyelleri değerlendirmeye devam edeceklerini, büyümelerini ivmelendirerek yatırımcıların da ortak olacağı karlılıklarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Düzenli kira getirili ve yüzde 99’un üzerinde doluluk oranına sahip portföyü olan Avrupakent GYO, Ak Yatırım liderliğinde toplam 42 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 55,08 TL sabit fiyatla 13 -14- 15 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. 65 milyon TL nominal değerli payların sermaye artırımı ile birlikte 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı şeklindeki halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 100 milyon TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 5,5 milyar TL olacak. Halka arz edilecek payların yüzde 78,5'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1,5’inin grup çalışanlarına, yüzde 20’sinin yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Kârının % 50'sini dağıtacak, yılda 3 kez temettü verecek

Artaş Holding olarak gayrimenkul, perakende, turizm ve sanayi sektörlerinde yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişe sahip olduklarını hatırlatan Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Yolculuğumuza, bulunduğumuz her sektörde lider, en karlı ve her zaman yatırımcısına en çok kazandıran şirket olma kararlılığıyla devam ediyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle, Avrupakent GYO markamızla da 2010 yılında ülkemizde farklı bir GYO olmak için yola çıktık. Projelerimiz her zaman, yükseldikleri bölgelere değer kazandıran imza işler oldu. Bugün Avrupakent GYO yaklaşık 20 milyar TL değerinde portföye sahip, 2022'de 2,4 milyar TL, 2023'ün ilk yarısında 1 milyar TL'nin üzerinde ciro üreten bir şirket. Avrupakent GYO’nun hiçbir finansal borcu bulunmuyor. Esas sözleşmemizde dağıtılabilir karımızın %50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Avrupakent GYO olarak, her geçen gün büyütmekte olduğumuz portföyümüz ile yatırımcılarımıza dağıtacağımız temettü miktarını da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirketin yüzde 99’un üzerinde doluluk oranlarına sahip Forum Trabzon, ArenaPark ve ArmoniPark AVM, toplam 638 yatak kapasiteli TEM Radisson Residences ve Mövenpick Living Çamlıvadi, Artaş İnşaat kalitesiyle hayata geçen projelerin ticari alanları ile çeşitlendirilmiş geniş bir portföye sahip olduğunu anlatan Çetinsaya, şirketin portföyünde aynı zamanda konut ve ticari ünite olarak Avrupa Konutları Çamlıvadi, Şişli projesi, Feza Park Villaları ve Demir Life projesinin de yer aldığını kaydetti.

Net satışlar ve net karlılık katlanarak artıyor

Avrupakent GYO’nun gelirlerinin başlıca konut ve ofis satış gelirleri, AVM kira gelirleri, ortak alan gelirleri ve otel gelirlerinden oluştuğunu belirten Çetinsaya, şöyle konuştu: “Şirketimizin net satışları; 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 1.332'lik bir artış göstererek 2,4 milyar TL'ye ulaştı. Net satışlar, 30 Haziran 2023'te sona eren 6 aylık ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 372,6'lık bir artış ile 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Net karımız 2022’de yine bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat artarak 7,4 milyar TL’ye ulaştı. 30 Haziran 2023'te sona eren 6 aylık ara dönemde ise bir önceki aynı döneme oranla yüzde 18,6'lık artış ile 3,5 milyar TL oldu.”



Halka arz ile Avrupakent GYO’nun kurumsallığının daha da güçlendirilmesini istediklerini anlatan Süleyman Çetinsaya, temel hedeflerini de şöyle sıraladı: “Sürdürülebilir büyümemize katkı sağlarken, yeni fon girişinin sağlanması ile finansman imkanlarını çeşitlendireceğiz. Aynı zamanda şirketimize değer katacak yatırımların fonlanmasını hedefliyoruz. Bunlarla birlikte şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim, daima benimsediğimiz ilkelerimizdendi. Halka arz sonrasında da bu ilkeye bağlılığımızın daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.”

Yatırımcıların da ortak olacağı karlılığımızı ileriye taşımayı hedefliyoruz

Avrupakent GYO’nun portföyüne değer katacak tüm potansiyelleri her zaman değerlendirdiklerini belirten Çetinsaya, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 20’lik kısmını Şişli Projesi’nin finansmanında, yüzde 80’ini ise yatırım finansmanında kullanmayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, geleceğine inandığımız, konut inşaatına yönelik arsa alımı, ticari nitelikli kira getirisine sahip dükkan ve AVM yatırımı, kiraya verilebilecek nitelikte otel ve turizm binaları başta olmak üzere kiralanabilir ticari ünite ve turizm yatırımlarının finansmanında değerlendireceğiz. Şişli projesi kapsamında ise 17 adedi dükkan ve 102 adedi konut olmak üzere toplam 119 adet bağımsız bölüm Artaş İnşaat tarafından inşa edilecek. Şişli projemiz ve yeni yatırımlarımızla beraber büyümemizi ivmelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yatırımcıların da ortak olacağı karlılığımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Ekovitrin Medya Grubu başkanı Gazeteci Kamuran Abacıoğlu, Artaş İnşaat'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısını takip etti. Toplantı sonrasında Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.