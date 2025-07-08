Avrupakent GYO halka arz döneminde,esas sözleşmesinde belirtildiği şekilde net dağıtılabilir karın en az %50’sini temettü olarak pay sahiplerine taahhüt etmiş ve bugüne kadar %80’in altına düşmeyerek önemli bir başarıya imza atmıştır.

Yarım asırdır gayrimenkul, turizm, perakende, enerji, sanayi ve GSYF sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkye’nin köklü holdinglerinden olan Artaş Holding’in grup şirketi, Artaş İnşaat’ın iştiraki konumundaki Avrupakent GYO, Temmuz ayında temettü dağıtımının ikinci taksit ödemesini gerçekleştirecek. Halka arz olduğu tarihten bu yana, her yıl düzenli temettü dağıtan Avrupakent GYO, yine bu yıl da dağıtacağı temettü oranıyla dikkat çekiyor.

28 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı kanununun 23 seri nolu Kurumlar Vergisi genel tebliğinden önce, halka arz döneminde esas sözleşmesinde,dağıtılabilecek net karın minimum %50’sine temettü dağıtım şartı getiren Avrupakent GYO, bugüne kadar dağıttığı temettü oranında %80’in altına düşmeyerek önemli bir başarıya imza attı ve sektörde bu kanuna hazırlıklı olan öncü GYO’lar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl, dağıtılabilir net karının %80’ini dağıtarak yatırımcılarına 840 milyon TL’lik temettü ödemesi yapan Avrupakent GYO, bu yıl çok daha yüksek

temettü ödemesi gerçekleştiriyor. Dağıtılabilir net karının bu yıl da %80’ini üç taksitte dağıtacak olan Avrupakent GYO, toplamda 1 milyar 975 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirerek geçtiğimiz yıla oranla temettü miktarını %135 artırmış olacak. Temettü ödeme planının ilk ödemesini 600 milyon TL olarak 25 Nisan 2025 tarihinde yatırımcılarına dağıtımını yapan şirket, KAP’a yaptığı açıklamada 9 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirileceği temettü ikinci taksit ödemesini ise 600 milyon TL olarak açıkladı.

Portföyünde yer alan alışveriş merkezleri, cadde mağazaları, oteller, konutlar ve diğer gayrimenkullerle dikkat çeken Avrupakent GYO, sahibi olduğu birbirinden kıymetli ve prestijli mülklerle faaliyetlerine devam ediyor. Avrupakent GYO, halka açılmasının ardından henüz iki yıl bile geçmemiş olmasına rağmen, dengeli ve güçlü kompozisyonlandırılmış varlık yapısıyla Türkiye’nin önemli GYO’ları arasında yer alıyor.