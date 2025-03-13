Karar tasarısında, Ukrayna yönetiminin sözde bir 'barış anlaşmasını' kabul etmesi için herhangi bir baskıya maruz kalmasına şiddetle karşı çıkıldığı vurgulandı.

AP tarafından kabul edilen tasarıda, AB’nin Ukrayna’ya askeri ve mali desteğini artırarak ülkenin en büyük stratejik müttefiki olmaya devam etmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, 11 Mart’ta varılan 30 günlük ateşkes teklifinin memnuniyetle karşılandığı ve Rusya’nın bu anlaşmayı kabul edip uygulaması gerektiği ifade edildi.

Rusya’ya Yaptırımlar Daha da Sıkılaşacak

Parlamentoda onaylanan tasarıda, Ukrayna’daki sivil halkı, altyapıyı ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıların derhal sona ermesi gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, AB’nin Ukrayna’nın güvenliğini uzun vadede sağlayabilmesi için somut adımlar atması gerektiği ifade edildi.

Tasarıda ayrıca, Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımların sıkılaştırılması çağrısında bulunularak, Rus askeri sanayisine destek veren kişi ve kuruluşlara karşı ek yaptırımlar uygulanması talep edildi. AB yaptırımları kapsamında dondurulan Rus varlıklarının, Ukrayna’nın savunması ve yeniden inşası için kullanılması gerektiği de vurgulandı.

Ukrayna’nın AB Geleceği Destekleniyor

AP, Ukrayna’nın AB üyeliği yolunda ilerlemesi gerektiğini belirterek, katılım müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Aynı zamanda, AB’nin Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası için yeni fonlar oluşturması gerektiği dile getirildi.

Ukrayna’nın güvenliğini zayıflatabilecek, gelecekte ülkeyi ve diğer Avrupa ülkelerini Rus saldırganlığına maruz bırakabilecek aceleci anlaşmalara karşı çıkılması gerektiği ifade edilen tasarıda, Ukrayna yönetiminin teslim olmasını sağlamak amacıyla yapılan her türlü şantaja karşı çıkıldığı net bir şekilde dile getirildi.

Bu karar, AB’nin Ukrayna’ya olan desteğini daha da pekiştirirken, Rusya’ya yönelik politikaların sertleşeceğinin sinyallerini veriyor.