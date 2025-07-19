6 Ayda Bir Şifre Güncelleme Dönemi Başlıyor

Yeni uygulama kapsamında banka müşterileri, hem mobil bankacılık hem de kartlı işlemler için 6 ayda bir şifre yenilemek zorunda kalacak. Özellikle uzun süredir aynı şifreyi kullanan müşteriler, ATM üzerinden işlem yapmak istediklerinde, otomatik olarak yeni şifre belirlemeye yönlendirilecek.

81 İlde Eş Zamanlı Başlıyor

Güvenlik uygulaması, Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda hayata geçecek. Banka kartı kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Yeni sistem, bu tehditlere karşı alınan önemli tedbirlerden biri olarak görülüyor.

BDDK Zorunlu Kılmadı, Bankalar Gönüllü Uyguluyor

Her ne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu konuda henüz bir resmi tebliğ yayımlanmamış olsa da, birçok banka gönüllü olarak uygulamayı devreye almış durumda. Bankalar, müşterilerinin güvenliğini artırmak için şifre değişikliği esnasında son üç şifrenin tekrar kullanılmasına izin vermeyecek.

Uzmanlardan Güçlü Şifre Uyarısı

Finans güvenliği uzmanları, kullanıcıların kolay tahmin edilebilir şifreler yerine harf, rakam ve semboller içeren karmaşık kombinasyonlar kullanmalarını öneriyor. Şüpheli bir durumda ise vakit kaybetmeden banka ile iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor.

Vatandaşlara Bilgilendirme Kampanyaları Başladı

Yeni uygulama öncesinde bankalar, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla hem dijital hem fiziksel ortamlarda uyarı ve duyuru çalışmalarını hızlandırdı. Amaç, sistemin sorunsuz geçişini sağlamak ve dolandırıcılık riskini en aza indirmek.

Unutmayın! 21 Temmuz’dan itibaren ATM'den para çekmek isteyen herkesin şifre güncellemesi yapması şart olacak. Aksi halde işlemleriniz gerçekleşmeyecek.