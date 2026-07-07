Ankara, bugün dünya diplomasisinin en önemli temaslarından birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ABD Başkanı Trump'ı ağırlıyor. Ziyaretin önemine dikkat çeken Erdoğan, "NATO liderler zirvesinde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır" dedi. Trump ise "Dünyada saygı gören bir lidersiniz. Çok iyi bir kimyamız var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: "Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "NATO Zirvesi’nin Ankara’da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD-İran müzakereleri) Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz."

İki lider, karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelere geçti. Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı zirve, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaparak, "Müttefiklik ruhu içerisinde ülkelerimizi ve bölgemizi ilgilendiren tüm başlıkları kapsamlı şekilde değerlendireceğiz." mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin iki ülke açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Trump, NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik kararların alınacağı bir platform olduğuna dikkat çekti.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantının gerçekleştirilmesi, daha sonra ise ortak açıklama yapılması bekleniyor. Zirvenin gündeminde savunma sanayii iş birliği, NATO'nun yeni güvenlik stratejisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'deki insani durum, Suriye ve ikili ekonomik ilişkilerin yer alması öngörülüyor.

Ankara'daki Erdoğan-Trump görüşmesi, bir ABD başkanının uzun yılların ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret olması nedeniyle de tarihi önem taşıyor. Görüşmeden çıkacak mesajların, hem Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği hem de NATO'nun yeni dönem politikaları açısından belirleyici olması bekleniyor.