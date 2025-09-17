Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel öncülüğünde çalışmaları uzun süredir devam eden Ataşehir Belediyesi Kent Lokantası, bugün vatandaşların hizmetine açıldı.



Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışının önemli bir temsili olan Kent Lokantaları, bugün İstanbul'un 19 farklı noktasında binlerce kişiye hizmet ediyor. Vatandaşlara hem uygun fiyata hem de besin değeri yüksek yemekler sunuyor. 4 çeşit yemeğin 70 lira olduğu Kent Lokantaları öğrenciden emeklilere kadar pek çok vatandaşa hesaplı ve besleyici öğünler sunmaya yardımcı oluyor. Anadolu Yakası'nda Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde hizmet verecek Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel; göreve geldikleri ilk andan itibaren Ataşehirlilerin en çok dile getirdikleri talebin bu proje olduğunu ifade etti.



"Kent Lokantaları sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri"

Başkan Adıgüzel, Ataşehir Kent Lokantası'nın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirildiğini ve vatandaşların bu noktadaki talebinin karşılanmasının önemine dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Ataşehirlilerin en önemli taleplerinden biriydi. Kent Lokantası'nın adını duyduklarında heyecanlanan komşularımız artık 70 liraya besleyici ve doğru hazırlanmış menülerle yemeklerini yediklerinde çok daha mutlu olacaklar. Öğrenci kardeşlerimiz, ileri yaştaki büyüklerimiz ya da evinde yemek pişirmekte zorlanan komşularımız bu kapıdan mutlu çıkacak. Bizlere 'Kent Lokantalarıyla mı Ataşehir'e ya da İstanbul'a hizmet ediyorsunuz?' diyorlar. Aslında kent lokantaları sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri. Çünkü bu lokantalar vatandaşlarımızı dinlemenin bir sonucu. İstanbul'da yemek yemekte zorlanan yurttaşlarımızın sesini duyduğu için Başkanımız Ekrem İmamoğlu bu projeyi başlattı. Ataşehir'e de hizmet edecek olan Kent Lokantamız hijyenik ortamda, diyetisyenler eşliğinde hazırlanmış besleyici menüleriyle yalnızca Ataşehirlilere değil, tüm Türkiye'ye sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu gösterecek" ifadelerini kullandı.



"Kent Lokantaları, halkımızın en temel sosyal ve ekonomik problemlerine dokunan en değerli projelerden biri"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, kent lokantalarının sosyal ve ekonomik problemlere dokunan en önemli projelerden biri olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Bugün 19'uncu Kent Lokantamızı açıyoruz. 7 tanesi Anadolu Yakası'nda, 12 tanesi ise Avrupa Yakası'nda hizmet veriyor. Ataşehir'de ise ilk kez bir Kent Lokantası açmanın gururunu yaşıyoruz. Başkan Onursal Adıgüzel ve arkadaşlarımız, buranın çok önemli ve doğru bir lokasyon olduğunu sürekli dile getiriyorlardı. Bugün burada verdikleri mücadelenin nedenini daha iyi anladık. Kent Lokantalarının önemi çok büyük, çünkü bunlar halkçı belediyeciliğin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güçlü göstergelerinden biri. Tıpkı kreşlerimiz ve sosyal yardımlarımız gibi Kent Lokantaları da halkımızın en temel sosyal ve ekonomik problemlerine dokunan en değerli projelerden biri."

Ataşehir Kent Lokantası'nın açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.