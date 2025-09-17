TMO’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyrettiği belirtilerek müdahale kararı alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Piyasalarda istikrarı sağlamak ve üreticilerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir. Teknik altyapı, depolama ve finansman hazırlıkları tamamlanmış olup alımlara 22 Eylül itibarıyla başlanacaktır” denildi.

TMO, üreticilere bereketli bir sezon dileklerini ileterek, fiyatın hem üreticiyi koruyacak hem de piyasada denge sağlayacak şekilde belirlendiğinin altını çizdi.