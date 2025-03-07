Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun son üç toplantısında toplamda 750 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlatan Ardıç, "Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünün devam etmesi oldukça önemli. Ancak bu indirimler, ticari kredi faiz oranlarına yeterince yansımıyor. Bankalar, sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir" ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıların üretim, istihdam ve ihracatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Ardıç, "Bu faiz indirimlerinin reel sektöre etkili bir şekilde yansıması, makroekonomik istikrarın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Üretimin sürdürülebilirliği için bankaların da üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.