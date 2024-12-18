Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti.

Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM’de asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısına başkanlık edeceğini ifade eden Işıkhan, "Perşembe günü 11.30’da toplantıyı başlatacağız. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde de neticelendirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 4. toplantı olacak mı” şeklindeki sorusuna Işıkhan, “3. toplantımız gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız” cevabını verdi.