Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdikleri yatırımlarla bugün Türkiye’nin en büyük konvansiyonel ve organik gıda üreticileri ve ihracatçıları arasında yerini alan, toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat gerçekleştiren, katma değerli ve üretimden satışlar odağı sayesinde ISO 500 listesinde istikrarlı yükselişini sürdüren, gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Armada Gıda’nın halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 40,00 TL olarak belirlendi. Armada Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 219 milyon 984 bin TL’den 263 milyon 980 bin 843 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 43 milyon 996 bin 843 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1 milyon 833 bin 157 TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 45 milyon 830 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 1,83 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor. 9 milyon 166 bin TL nominal değerli payların da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde, ek satış dahil halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 54 milyon 996 bin TL’ye ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.