TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin Fas ile dış ticaret hacmi geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 7,3 artarak 4,4 milyar dolara çıktı ve rekor seviyeye yükseldi. Ticaret hacmi bu yılın ilk 2 ayında da rekor kırdı, yüzde 14’lük artışla 701,4 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin önde gelen uluslararası entegre lojistik firmalarından Ares Logistics, Fas’a yaptığı taşımalarda bu yıl yüzde 35 büyüme hedefliyor. Şirketin Kara Yolu Direktörü Berkay Boz, Avrupa’nın yanı sıra yakın coğrafyanın da Türkiye’nin ihracatı için büyük önem taşıdığını hatırlattı.

Lojistik sektörü temsilcileri olarak Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamak adına ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Boz, “Avrupa dışında Fas’a taşımalarımızı artırıyoruz. Çünkü üretim ve pazarlama kapasiteniz ne kadar güçlü olursa olsun, ticaretinizi lojistik kabiliyetiniz ölçüsünde geliştirebiliyorsunuz.” diye konuştu.

“Fas’ta güçlü bir altyapı kurduk”

Boz, Kuzey Afrika’da özellikle Fas’ta güçlü bir lojistik altyapı kurduklarını, Türkiye ile bu ülke arasındaki ithalat ve ihracat taşımalarında, müşteriye özel avantajlarla öne çıktıklarını söyledi.

Fas’ı çok iyi tanıyan tecrübeli şoförlerle çalıştıklarını, her sektörden yükün gerektirdiği donanımlara sahip araçlarla taşımacılık yaptıklarını vurgulayan Boz, “Bu da hasarsız ve zamanında teslimat konusunda ithalatçı ve ihracatçılarımızın yüzünü güldürüyor. Geçen yıl yüzde 25 büyüdüğümüz Fas taşımalarımızda bu yıl da yüzde 35 artış hedefliyoruz.” bilgilerini paylaştı.

“Fas ile dış ticaretin önemi giderek artıyor”

Fas ile ticaretin ise giderek daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Boz, şunları da kaydetti:

“Türkiye açısından bölgenin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Fas’ta özellikle Türk iş insanlarının ihracat ağırlıklı doğrudan yatırımlarının da artması, bölgeyi bizim için daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle Fas taşımaları için yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Bölgeye taşımalarımızı yoğunlukla Ro-Ro ve kara yoluyla ulaştığımız Fransa ve İspanya üzerinden gerçekleştiriyoruz.”