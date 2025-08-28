Aras Kargo’da Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Cebeci, yılın ikinci yarısı itibarıyla Aras Digital Genel Müdürlüğü görevine atandı. Cebeci, yeni görevinde şirketin dijital büyüme stratejilerine, teknoloji geliştirme projelerine ve organizasyonel dönüşüm süreçlerine yön verecek projelere liderlik edecek.

Aras Kargo’nun taşımacılık alanındaki deneyimini teknolojiyle birleştirerek kurduğu Aras Digital, nitelikli kadrosuyla bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi’nin tüm iştiraklerine uçtan uca lojistik teknolojileri geliştiriyor. Yeni görevinde Kenan Cebeci, Aras Digital’in teknoloji üretim gücünü daha da artırarak, şirketin yapay zeka odaklı global büyüme stratejilerine liderlik edecek. Cebeci liderliğindeki yeni dönemde şirket, çevik yönetim anlayışı, yapay zeka tabanlı teknoloji ürünleri ve yetenek gelişimine odaklanarak büyümesini sürdürecek.

Yeni görevine ilişkin heyecanını dile getiren Aras Digital Genel Müdürü Kenan Cebeci; "Aras Digital olarak, sürekli gelişen teknolojiyi ve yapay zekanın dönüştürücü gücünü kullanarak sektöre yeni bir soluk getirecek projelere odaklanmış durumdayız. Amacımız, kullanıcı deneyimini mükemmelliğe taşımak ve sektörde fark yaratan global projelere imza atmak. Geliştirdiğimiz uçtan uca teknoloji çözümleri, Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada grup bazında standart ve yüksek kaliteli lojistik hizmet sağlamamıza hizmet etmektedir. Yeni dönemde, yetenek gelişimine öncelik veren ve dijital dönüşüm sürecinde fark yaradan odak alanlarımızla hız kesmeden büyümeyi hedefliyoruz.”

Kenan Cebeci Hakkında:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Kenan Cebeci, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kariyerine 2008 yılında teknoloji çözümleri geliştirerek başlayan Cebeci, finans sektöründeki fintek tecrübelerinin ardından 2017'de lojistik sektörüne geçiş yapmıştır. 2021'de Aras Kargo ailesine Yazılım Geliştirme Direktörü olarak katılan Cebeci, şirketin bir teknoloji merkezine dönüşümünde ve Avusturya Postanesi Grubu için geliştirilen çözümlerde kilit rol oynamıştır. 2022-2025 yılları arasında Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kenan Cebeci, yeni görevlendirmeyle birlikte Aras Digital'in Genel Müdürü olarak şirketin teknoloji vizyonuna liderlik edecektir.