Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştiren şirket, yatırımcılara toplam 87 milyon 499 bin 998 adet pay sunmayı hedefliyor.

Halka arzda pay başına fiyat 9,20 TL olarak belirlenirken, bu fiyat üzerinden hesaplanan halka arz büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon TL olması öngörülüyor. İşlemin tamamlanmasının ardından şirket sermayesinin 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükselmesi, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 35 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Hem Sermaye Artırımı Hem Ortak Satışı Yapılacak

Golda Gıda'nın halka arzında 50 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, mevcut ortaklardan Bera Holding'e ait 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay da satışa konu olacak.

Şirket, halka arz gelirinin yüzde 50-60'lık bölümünü kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyor. Yeni makarna ve irmik üretim hatları, bakliyat silo yatırımları ile bisküvi üretim hattına yönelik harcamalar yatırım planlarının merkezinde yer alıyor.

Gelirin kalan yüzde 40-50'lik kısmının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması öngörülüyor. Özellikle buğday ve bakliyat gibi temel hammaddelerin tedarikinde finansman desteği sağlanması hedefleniyor.

Eşit Dağıtım Yöntemi Uygulanacak

Halka arz, Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yatırımcılara eşit dağıtım esasına göre pay verilecek halka arzda T1 ve T2 bakiye kullanımı da mümkün olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Bu amaçla brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar kaynak ayrılabilecek.

Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle pay satmama taahhüdü bulunuyor. Talep toplama tarihleri ile şirketin işlem göreceği borsa kodunun ise ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Golda Gıda Halka Arz Özeti