Şirket, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştireceği halka arz kapsamında 100 milyon adet payı yatırımcıların talebine sunacak. Pay başına 15 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla şirketin yaklaşık 1,5 milyar TL kaynak sağlaması hedefleniyor.

Halka Arz Gelirinin Tamamı Şirkete Kalacak

Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacağından ortak satışı gerçekleştirilmeyecek. Böylece elde edilecek fonun tamamı şirketin yatırım ve büyüme planlarında kullanılacak. Şirket yönetimi, halka arz gelirinin özellikle mağaza yatırımları, marka geliştirme çalışmaları ve yeni ürün tasarımlarına yönlendirileceğini açıkladı.

Tekstil ve Enerji Faaliyetlerini Aynı Çatı Altında Topluyor

Erkek hazır giyim alanında faaliyet gösteren Soho Giyim ve Enerji, üretimden perakende satışa kadar uzanan iş modelinin yanında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Şirketin güneş enerjisi santrallerinden elde ettiği gelirler, tekstil faaliyetleriyle birlikte daha dengeli bir gelir yapısı oluşturuyor.

Halka Açıklık Oranı Yüzde 32,6 Olacak

Halka arz sonrası şirket sermayesinin 306,8 milyon TL’ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi hedeflenirken, dağıtımın eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

Kaynakların Yüzde 80’i Büyüme Hamlelerine Ayrılacak

Şirketin açıkladığı fon kullanım planına göre halka arz gelirinin:

%30’u yeni mağaza yatırımlarına,

%10’u markalaşma çalışmalarına,

%40’ı ürün geliştirme ve kreasyon yatırımlarına,

%20’si ise finansal borçların azaltılmasına ayrılacak.

Bu stratejiyle Soho Giyim ve Enerji’nin hem mağaza ağını genişletmesi hem de marka değerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Karlılıkta Dalgalanma Dikkat Çekiyor

Şirketin finansal verilerine göre hasılatı 2022 yılında 1,12 milyar TL, 2023 yılında ise 1,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk altı ayında ise satış gelirleri 712,2 milyon TL’ye ulaştı.

Net kâr tarafında ise 2022’de 311,2 milyon TL olan kârın 2023 yılında 40,4 milyon TL’ye gerilemesi dikkat çekiyor. Buna karşın 2024’ün ilk yarısında açıklanan 86,3 milyon TL’lik net kâr, operasyonel toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcıya Güven Mesajı

Halka arz kapsamında şirket ve mevcut ortaklar, bir yıl boyunca pay satmama taahhüdü verdi. Ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Bu amaçla brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sine kadar kaynak ayrılabilecek.

Tekstil ve yenilenebilir enerji sektörlerini aynı portföyde buluşturan Soho Giyim ve Enerji’nin halka arzı, özellikle büyüme odaklı şirket arayan yatırımcıların radarına girmeye aday görünüyor. Ancak yatırımcıların karar vermeden önce şirketin finansal performansını, sektör dinamiklerini ve izahname detaylarını dikkatle incelemeleri önem taşıyor.