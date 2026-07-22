Seans boyunca 6 milyon 175 bin lira ile 6 milyon 262 bin lira arasında işlem gören standart altın, önceki günkü 6 milyon 148 bin liralık kapanış seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcısına kazandırdı.

Piyasada gerçekleşen işlemler de dikkat çekti. Gün sonunda altın piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyar 942 milyon 441 bin lirayı aşarken, işlem miktarı 471,63 kilogram olarak kaydedildi. Aynı dönemde kıymetli metaller piyasasının toplam işlem hacmi de 2,9 milyar lira seviyesine ulaştı.

Günün en yoğun işlem gerçekleştiren kurumları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda güvenli liman talebinin sürmesi ve ons altındaki hareketliliğin yurt içi fiyatlamaları desteklemeye devam ettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin izlenebileceğine dikkat çekiyor.