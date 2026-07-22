İşletme sahipleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kentsel dönüşüm süreci kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından mühürlenen iş yerlerinin sahipleri ortak bir yazılı açıklama yayımladı. Esnaflar, alınan kararın yalnızca işletmeleri değil, bu iş yerlerinde çalışan personeli, ailelerini ve meslek öğrenen gençleri de doğrudan etkilediğini belirtti.

Açıklamada, yıllardır hizmet veren işletmelerin sadece ticari faaliyet yürütülen alanlar olmadığına dikkat çekilerek, aynı zamanda birçok kişiye istihdam sağlayan ve çırak yetiştirerek meslek kazandıran önemli merkezler olduğu vurgulandı. İş yerlerinin kapalı kalmasının çok sayıda ailenin geçim kaynağını tehlikeye attığı ifade edilirken, yılların emeğinin kısa sürede yok olma riskiyle karşı karşıya kaldığı dile getirildi.

Esnaf, Osmangazi ilçesinde uzun yıllardır yeterli sanayi alanı oluşturulamadığını savunarak, mevcut tablonun sorumluluğunun kendilerine yüklenmemesi gerektiğini söyledi. İşletme sahipleri, hukuka uygun şekilde faaliyet göstermeye devam etmek istediklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi ve iş yerlerinin yeniden açılması için çözüm üretilmesini talep etti.

Öte yandan Osmangazi Belediyesi yetkilileri ise uygulamanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Belediye, daha önce iş yeri sahiplerine gerekli uyarıların yapıldığını ve belirli süreler tanındığını hatırlatarak, Bursa'nın ana ulaşım aksları ile riskli bölgelerinde dönüşüm çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Kentsel dönüşüm süreci nedeniyle yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde belediye ile esnaf arasında yapılacak görüşmelerle netlik kazanması bekleniyor.