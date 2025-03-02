Hicri takvime göre 1 Mart’ta başlayan Ramazan, 29 Mart’a kadar sürecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak ve üç gün sürecek. Bayram, birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilecek.

Tim Cook'un bu mesajı, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Ünlü iş insanının Ramazan’a yönelik gösterdiği duyarlılık, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, dünya çapındaki pek çok siyasi lider, iş dünyası figürü ve kraliyet üyeleri de Ramazan’ı kutlayan mesajlar yayımlamıştı.

Bu tür paylaşımlar, dünya genelinde kültürel ve dini çeşitliliğe duyulan saygının bir göstergesi olarak önem taşıyor. Tim Cook’un mesajı da, Apple’ın küresel çapta farklı kültürlere ve inançlara saygı gösteren bir yaklaşım sergilediğinin altını çiziyor.