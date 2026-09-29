Bayern Münih Başantrenörü Anton Gavel, Fenerbahçe ile oynadıkları Euroleague maçında fiziksel olarak çok zorlandıklarını ve Fenerbahçe'nin çok kolay sayılar bulduğunu ifade etti.

Euroleague 2. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 100-76 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bayern Münih Başantrenörü Anton Gavel, 'Fiziksel olarak rakibimizi yakalayamadık. Fiziksel olarak bizi çok zorladılar, içeriye çok kolay girdiler. Kolay sayılar buldular. Rakibimizi savunmada durduramadık. Bizi zor atışlara ittiler. Kolay atış bulamadık. Dördüncü çeyrekte iyi oynadık ancak o zamana kadar oyunun sonucu belli gibiydi' dedi.