Edinilen bilgilere göre, Böcek’in gözaltına alınmasında en önemli etkenin, süren soruşturma kapsamında ifade veren Yusuf Yadoğlu’nun beyanları olduğu belirtildi. Yadoğlu’nun savcılığa sunduğu ifadelerde Böcek hakkında bazı iddialarda bulunduğu ve bu ifadelerin ardından gözaltı sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sabah saatlerinde operasyon düzenlediği ve Böcek’in evinde arama yaptığı bildirildi.

Gözaltı haberinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemleri artırılırken, konuyla ilgili belediyeden ya da CHP Genel Merkezi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Operasyonların siyasi yansımaları merakla beklenirken, gözaltıların önümüzdeki günlerde başka illere de uzanabileceği öne sürülüyor.