Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bayram tatilinin ardından sektördeki son durumu değerlendirerek, açık olan tesislerdeki doluluk oranlarının yüzde 70 ile yüzde 85 arasında değişim gösterdiğini açıkladı.

Beklentileri Kısıtlayan Üç Temel Faktör

Saatçioğlu’nun analizlerine göre, bu yılki bayram hareketliliğinin hedeflenen zirve noktasına ulaşamamasında üç ana etken rol oynadı:

Sezon Öncesi Takvim: Bayramın erken bir tarihe denk gelmesi nedeniyle bölgedeki pek çok tesis henüz kapılarını açmamıştı. Olumsuz Hava Koşulları: Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, son dakika rezervasyonları üzerinde baskı oluşturarak talebi sınırladı. Jeopolitik Gerginlikler: Yaklaşık üç hafta önce Orta Doğu’da tırmanan gerilim, sınırlı da olsa rezervasyon iptallerine yol açtı.

"Antalya Turizmi Güçlü Yapısını Koruyor"

Bayramın, kış sezonundan yaz sezonuna geçiş aşamasında önemli bir "can suyu" olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, yaşanan iptallere ve dış etkenlere rağmen sektörün dirençli olduğunu belirtti. Saatçioğlu, değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı: