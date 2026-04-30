Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak-Mart dönemini kapsayan birinci çeyrekte turizm gelirinin 9 milyar 694 milyon 574 bin dolarlık kısmı ziyaretçilerden elde edilirken, 201 milyon 883 bin dolarlık bölümünü ise transfer yolcular oluşturdu. Toplam gelirin yaklaşık dörtte birini ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ziyaretleri sırasında yaptığı harcamalar oluşturdu.

Ziyaretçilerin seyahat tercihleri incelendiğinde, harcamaların büyük bölümünün bireysel harcamalardan oluştuğu görüldü. Bu dönemde yapılan toplam turizm harcamalarının 8 milyar 469 milyon 691 bin doları kişisel giderlerden, 1 milyar 224 milyon 883 bin doları ise paket turlardan kaynaklandı.

Ziyaretçi sayısında da artış kaydedildi. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin 2 milyon 376 bin 343’ünü yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Verilere göre, ülkeye gelen ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar olurken, yurt dışında yaşayan vatandaşların gecelik harcaması 72 dolar seviyesinde gerçekleşti.