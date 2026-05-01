Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan düzenlemeye göre, daha önce yüzde 2 olarak uygulanan vergi oranı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1’e çekildi.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisine yönelik bu değişiklikle birlikte, turizm sektörünün desteklenmesi ve iç talebin canlandırılması hedefleniyor. Söz konusu vergi; otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan hizmetler üzerinden alınıyor.

Kararın yürütülmesinden Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Yeni oran, yıl sonuna kadar geçerli olacak ve 2027 itibarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.