Türkiye’de muhasebe mesleği, son yıllarda benzeri görülmemiş bir dönüşüm ve baskı sürecinden geçiyor. Artan mevzuat değişiklikleri, dijital sistemlere geçiş, yoğun müşteri talepleri ve sürekli genişleyen sorumluluk alanı, meslek mensuplarını adeta bir çıkmazın içine sürüklüyor. Sektör temsilcileri, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak köklü reform çağrısında bulunuyor. 3568 sayılı kanun çerçevesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) olarak icra edilen muhasebe mesleği, dijitalleşmenin getirdiği hız avantajına rağmen ciddi bir iş yükü artışıyla karşı karşıya. Özellikle vergi mevzuatındaki sık ve kapsamlı değişiklikler, raporlama yükümlülüklerinin genişlemesi ve denetim baskısının artması, muhasebecilerin çalışma temposunu her geçen gün daha da yoğunlaştırıyor.

ARTAN İŞ YÜKÜ, TÜKENEN DAYANIKLILIK

Uzmanlara göre muhasebe mesleği artık yalnızca kayıt tutma ve raporlama işi olmaktan çıkmış durumda. Finansal danışmanlık, mevzuat takibi, dijital sistem yönetimi ve kriz çözümü gibi birçok rolü aynı anda üstlenen muhasebeciler, artan iş yükü altında mesleki sınırlarını zorlamak zorunda kalıyor. Bu durum hem hizmet kalitesini hem de çalışanların psikolojik dayanıklılığını doğrudan etkiliyor.

EĞİTİM VE STAJ SÜREÇLERİ YETERSİZ KALIYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi Korkmaz Keskendir, muhasebe eğitimine yönelik önemli eleştirilerde bulundu. Keskendir’e göre mevcut eğitim sistemi teorik bilgiye ağırlık verirken, uygulama boyutu yeterince gelişmiş değil.

Boyutu yeterince gelişmiş değil. Staj süreçlerinin verimsizliği de mesleğe hazırlık açısından önemli bir eksiklik olarak dikkat çekiyor. Genç muhasebeciler, sahaya çıktıklarında karşılaştıkları yoğun mevzuat ve iş yükü karşısında uyum sorunu yaşayabiliyor. Özellikle vergi düzenlemelerinin sık değişmesi, bu adaptasyon sürecini daha da zorlaştırıyor.

“VERGİMİ AZ GÖSTER” BASKISI MESLEKİ ETİĞİ ZORLUYOR

Keskendir’in dikkat çektiği bir diğer kritik konu ise müşteri baskısı. Muhasebe ücretlerinin doğrudan müşteriler tarafından ödenmesi, meslek mensuplarını çoğu zaman bağımlı bir pozisyona sürüklüyor. Keskendir, “Mükelleflerin muhasebeciyi bir nevi çalışanı gibi görmesi, meslek mensuplarını objektif karar alma noktasında zorlamaktadır. ‘Benim vergim az ödensin’ anlayışıyla yapılan baskılar hem mesleki etik hem de sistemin sağlıklı işleyişi açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Bu baskı ortamı, muhasebecilerin her talebe karşılık verememesine, mesleki sınırların bulanıklaşmasına ve en önemlisi motivasyon kaybına yol açıyor” dedi.

REFORM KAÇINILMAZ: SEKTÖR NE İSTİYOR?

Sektör temsilcileri, muhasebe mesleğinin geleceği için kapsamlı bir yeniden yapılandırmanın şart olduğu görüşünde birleşiyor. Öne çıkan çözüm önerileri ise şöyle sıralanıyor:

Meslek içi eğitimlerin güçlendirilmesi ve sürekli hale getirilmesi

Staj süreçlerinin daha uygulamalı ve denetimli hale getirilmesi

Vergi mevzuatında istikrar sağlanması

Standart ve adil bir ücret politikasının oluşturulması

Meslek örgütlerinin daha güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Tüm bu gelişmeler, muhasebe mesleğinin sadece bugünü değil, geleceği açısından da kritik bir eşikte olduğunu gösteriyor. Artan iş yükü, etik baskılar ve yapısal sorunlar çözülmediği takdirde, sektörün nitelikli insan kaynağını kaybetme riski giderek büyüyor. Uzmanlar, muhasebe mesleğinin ekonominin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, atılacak reform adımlarının yalnızca meslek mensuplarını değil, tüm ekonomik sistemi doğrudan etkileyeceğini vurguluyor.