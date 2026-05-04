Bu kapsamda, markanın teknoloji, kültür ve mobiliteyi bir araya getiren yaklaşımını VALORANT Champions Tour EMEA ve Game Changers EMEA ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yeni bir boyuta taşıyor. Bu iş birliği, dijital ve fiziksel dünyalar arasında yeni bir etkileşim alanı yaratırken, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. OMODA 4 ise bu vizyonun somut temsilcisi olarak espor estetiğini ve performans anlayışını yola taşıyor. Marka, gençlerle birlikte gelişen bu yeni ekosistemle geleceğin mobilite deneyimini şekillendirmeye devam ediyor.

Chery International Business Summit (Chery Uluslararası İş Konferansı) kapsamında gerçekleştirilen OMODA & JAECOO “Milyondan Yıllık Milyona” lansman etkinliği ve OMODA 4 üretim hattından çıkış töreni, markanın yalnızca otomotiv alanında değil, kültür ve teknoloji ekseninde de yeni bir adım attığını ortaya koydu. “Doğuştan Küresel, Doğuştan Özgün” yaklaşımıyla hareket eden OMODA & JAECOO, espor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan VALORANT Champions Tour EMEA (VCT EMEA) ve kadınlara özel rekabet platformu Game Changers EMEA ile iş birliğine imza attı. Bu stratejik iş birliği, sanal ve fiziksel dünyaları bir araya getirerek dünya çapındaki genç kullanıcılar için çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Espor kültürü kullanıcılarla yeni nesil bir bağ kurma alanı oluyor

Günümüzde dijitalleşen çağda espor, yalnızca bir rekabet platformu olmanın ötesine geçerek genç nesillerin kendilerini ifade ettiği güçlü bir kültürel alan haline geldi. Dinamik yapısı, topluluk odaklı yaklaşımı ve sürekli gelişen ekosistemiyle espor, Z kuşağı için ortak bir dil oluşturuyor.

VALORANT, geliştiricisi Riot Games ile birlikte adil rekabet sistemi ve yüksek üretim kalitesiyle dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. VCT EMEA ve Game Changers EMEA ise yüz binlerce izleyiciye ulaşarak espor dünyasında güçlü bir etki alanı yaratıyor. Bu platformların temsil ettiği cesaret, rekabet ve takım ruhu gibi değerler, OMODA & JAECOO’nun genç odaklı marka yaklaşımıyla örtüşüyor.

Küresel gençlik kültürüne entegre bir marka yaklaşımı

OMODA & JAECOO, yalnızca bir otomobil markası olmanın ötesine geçerek teknoloji, tasarım ve kültürü bir araya getiren bir yaşam tarzı markası olarak konumlanıyor. Küresel ölçekte genç kullanıcılarla güçlü bağlar kurmayı hedefleyen marka, onların ilgi alanlarını ve beklentilerini merkezine alarak yeni nesil deneyimler tasarlıyor. VCT EMEA ve Game Changers EMEA ile kurulan bu iş birliği, gençlerin tutkuyla bağlı olduğu espor kültürünü odağına alarak marka ile kullanıcı arasında daha derin bir etkileşim oluşturmayı amaçlıyor.

Ortak vizyon ile sınırların ötesine geçiliyor

Sınırları zorlamak ve yenilikçi olmak, hem OMODA & JAECOO’nun hem de VCT EMEA’nın temel değerleri arasında yer alıyor. Bu ortak yaklaşım, iki farklı sektörün kesişiminde doğan iş birliğine güçlü bir zemin hazırlıyor. OMODA & JAECOO, yenilikçi tasarım anlayışı ve ileri teknolojileriyle mobilite deneyimini yeniden şekillendirirken, VCT EMEA espor dünyasında trendleri belirlemeye devam ediyor. Bu sinerji, mobilite ile dijital rekabet kültürü arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Bu vizyonun en somut yansıması ise OMODA 4 modeli oluyor. Beijing Auto Show’da (Pekin Otomobil Fuarı) sergilenen CYBER MECHA tasarım dili, yüksek performanslı kokpit yapısı ve dinamik sürüş özellikleriyle model, esporun rekabetçi ruhunu gerçek dünyaya taşıyor.

Çok boyutlu deneyim ekosistemi oluşturuluyor

OMODA & JAECOO, bu iş birliğiyle yalnızca bir marka ortaklığı kurmakla kalmıyor, aynı zamanda “espor, otomotiv ve kültür” ekseninde yeni bir deneyim alanı oluşturuyor. Bu yaklaşım, genç kullanıcılarla daha güçlü ve duygusal bir bağ kurulmasını sağlarken, dijital dünyadaki rekabet enerjisini fiziksel mobilite deneyimiyle buluşturuyor.

OMODA 4, bu ekosistemin merkezinde yer alıyor. CYBER MECHA tasarım dili, keskin hatları ve fütüristik aydınlatma detaylarıyla espor estetiğini yansıtırken, gelişmiş kokpit yapısı ve multimedya özellikleriyle kullanıcıya interaktif bir deneyim sunuyor. Performans odaklı sürüş özellikleri ise esporun hız ve rekabet duygusunu yola taşıyor.

Gelecek vizyonu gençlerle birlikte şekilleniyor

Espor ile mobilite dünyasının kesiştiği bu yeni dönemde, OMODA & JAECOO dünya genelindeki genç kullanıcılarla bağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Teknoloji, tasarım ve kültürü bir araya getiren marka, Z kuşağına hitap eden çok yönlü deneyimler sunmaya devam edecek.

OMODA & JAECOO, yenilikçi yaklaşımıyla kalıpların dışına çıkarak gençlerin enerjisini, tutkularını ve yaratıcılığını destekleyen bir marka olmayı sürdürüyor. VCT EMEA iş birliğiyle atılan bu adım, markanın geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirirken, küresel gençlik kültürünün şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.