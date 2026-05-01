Listenin zirvesinde Filipinler’in Palawan bölgesindeki Entalula Plajı bulunurken, ikinci sırada Yunanistan’ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı yer aldı.

Türkiye’den ise listeye yalnızca Antalya Kaş’taki Kaputaş Plajı girebildi. Turkuaz rengi denizi, sarp kayalıklar arasındaki konumu ve doğal yapısıyla dikkat çeken Kaputaş, uluslararası değerlendirmede 29. sırada kendine yer buldu.

Uzmanlar, Kaputaş Plajı’nın “doğal dokusunu büyük ölçüde koruması ve kartpostallık manzarası” nedeniyle listeye girmesinin önemli bir başarı olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin tek temsilcisi olan Kaputaş, sosyal medyada da büyük ilgi görürken, turizm çevrelerinde “daha üst sıralar mümkün mü?” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.