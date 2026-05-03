Bakan Ersoy, turizm sektörü açısından uzun tatillerin önemli bir hareketlilik yarattığını vurgulayarak, “9 günlük bir tatil turizm açısından faydalı olur” dedi. Ancak sürecin sadece sektörel beklentilerle değil, kamu yönetimi ve çalışma dengeleri gözetilerek ele alındığını belirtti.

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. Mevcut durumda arife dahil toplam resmi tatil süresi 4,5 gün olarak uygulanıyor.

Ancak bayramın hafta ortasına denk gelmesi, tatilin idari izinlerle birleştirilerek uzatılması ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle kamu çalışanları için pazartesi ve cuma günlerinin izin kapsamına alınması halinde, hafta sonlarıyla birlikte toplam tatil süresi 9 güne kadar çıkabilecek.

Geçmiş yıllarda da benzer uygulamalara gidilmiş, özellikle yaz sezonunun yoğun olduğu dönemlerde tatil süreleri uzatılarak iç turizme katkı sağlanmıştı. Bu yıl da benzer bir karar alınması halinde, sektör temsilcileri önemli bir hareketlilik bekliyor.

Öte yandan milyonlarca çalışan ve öğrenci, gözünü yapılacak Kabine toplantısına çevirmiş durumda. Bayram tatilinin süresiyle ilgili kesin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.