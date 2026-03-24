İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve daha önce birleştirilmesine karar verilen davada bugün nihai karar çıktı. Kararın açıklandığı anlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin grup toplantısında kürsüde olması dikkat çekici bir zamanlama oluşturdu.

Kararın Detayları ve Bağış Kararı

Mahkeme heyeti, Bakan Gürlek’in kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle Özgür Özel ve Murat Emir’i suçlu bularak tazminat ödemelerine karar verdi.

Tazminat Tutarı: Toplam 150.000 TL

Davacı Tarafın Hamlesi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazandığı bu tazminat tutarının tamamını AFAD'a bağışladığını duyurdu.

Grup Toplantısında Gelen Haber

Dava süreci, Özgür Özel’in geçmiş dönemde Bakan Gürlek’in mal varlığına yönelik iddiaları ve çeşitli açıklamaları üzerine başlatılmıştı. Mahkemenin hükmü, Özel tam da grup toplantısında güncel siyasi konulara değindiği sırada kamuoyuna servis edildi.