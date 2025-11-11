Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, ikinci el araç fiyatlarındaki artış genel enflasyonun altında kaldı. Yıl geneline bakıldığında ise, 2025 boyunca ikinci el araç fiyatlarındaki artış enflasyonun 10,4 puan gerisinde seyretti.

Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ekim 2025 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda yüzde 23,09 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 32,87, dolar yüzde 22,6 ve euro yüzde 30,5 yükseldi. 2025’in ilk on ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18,2 arttı. Bu dönemde enflasyon yüzde 28,6, dolar yüzde 18,7 ve euro yüzde 31,9 oranında yükseliş kaydetti.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekim ayı verileri bize, ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin sürdüğünü ancak fiyatların enflasyonun altında kalarak daha dengeli bir seviyede hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle döviz kurundaki değişimlerle ikinci el araç fiyatları arasındaki paralel seyir bu dönemde daha belirgin hale geldi. Önümüzdeki dönemde sıfır araç fiyatları, kredi koşulları ve tüketici talebinin ikinci el piyasasının gidişatını belirleyeceğini öngörüyoruz. Biz de VavaCars olarak bu süreci, şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz.