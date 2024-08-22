Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişiler karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı..

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç Maymun Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada: “Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı.” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında alarm halinde olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, “Korkuya ve paniğe gerek yok.” ifadesini kullanmıştı.

Ankara İL Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.