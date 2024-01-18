Ankara’da bir araçtan 193 bin dolar çalan 3 hırsız, Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da ev almak için döviz bozdurmaya giden B.H.’nin aracındaki döviz dolu çanta çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların Y. D.(32), B. Ç.(31) ve İ.S.(42) olduğunu tespit etti. Zanlıların Çorum’da yaşadıklarının belirlenmesinin üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde 3 şahıs yakalanırken, şahısların ikametlerinde, bir iş yerinde ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen araçta arama yapıldı. Emniyetteki songularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.