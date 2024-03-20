Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ertuğrul Gazi’nin, Hayme Ana’nın, Şeyh Edebali’nin, Osman Gazi’nin emaneti olan Bilecik’te, Yenişehir-Bilecik yolunun açılışı vesilesiyle Bileciklilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



“Bölünmüş yolu 29 bin 400 kilometreye çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından sonra yapılan çalışmalar hakkında ise şunları söyledi:

“2002 yılından bu yana ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına tam 275 milyar dolar, sadece karayolları için ise 165 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollar ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni karayolu projelerine de devam ediyoruz.”



“Bilecik’e son 22 yılda 110 milyar 562 milyon lira yatırım gerçekleşti”

Bilecik’te yapılan yatırımlar hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “2002 yılında 21 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 184 kilometreye yükselttik. 231 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yaparak Bileciklileri yollarda konforla tanıştırdık. 137 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Şu anda da Bilecik’te 3,9 milyar liralık proje bedelli Yenişehir-Bilecik Yolu’nun açılış merasimindeyiz. 2x2 standardında bitümlü sıcak karışım kaplamalı 41,6 kilometre bölünmüş yol,1 adet köprülü kavşak, 2 adet 158 metre uzunluğunda köprü ve 22 adet hemzemin kavşak ve 9 adet tarımsal altgeçit inşa ettik”



“Uygulanan projeyle 97 viraj ortadan kaldırıldı”

Yapılan yeni proje hakkında sözlerini sürdüren Bakan Uraloğlu, “Minimum kurp yarıçapını da 40 metreden 300 metreye yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânı sağladık. Ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 162 milyon lira, akaryakıttan 61 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” dedi.



“Ankara-İstanbul YHT ile 35 dakika daha kısalacak”

Bakan Uraloğlu, konuşmasının bir bölümünde ise demiryolunda yapılan çalışmalara değindi. Uraloğlu, “Başta Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında Yükse Hızlı Tren Garları inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız” diye konuştu.