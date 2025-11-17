Günde en az bir kitap okuyan Ümit, ayda yaklaşık 40 kitabı bitirerek kendi kütüphanesini oluşturuyor. Şimdiden 1.116 kitaptan oluşan zengin kütüphanesi, onun merakını ve azmini gözler önüne seriyor.

NASA’ya Proje Sunacak Genç Dahi

Ümit, bilimsel projeleriyle de adından söz ettiriyor. Güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörü gibi inovatif çalışmalarıyla Mars’ta kolonileşme hedefliyor. Bu projelerini davetli olduğu NASA’da sunmayı planlayan Ümit, Elon Musk’ı bile geride bırakmayı hedefliyor.

“Her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okurum. Odamda ya proje yaparım ya da kitap okurum. Çizgi takip eden robot, ses algılayan akrep maketi, suyla çalışan kepçe ve Güneş-Dünya-Ay düzenekleri gibi birçok çalışmam var” diyen Ümit, yaşının çok ötesinde bir bilim insanı olma yolunda ilerliyor.

Ailesinin Desteği Başarıyı Getirdi

Ümit’in annesi Nurhan Keçik, oğluna kitap okuma alışkanlığını çok erken yaşta kazandırdıklarını belirterek, “2 aylıkken dokun-hisset kitaplarıyla başladık. 1 yaşına geldiğinde kitaplarını kucağıma getirip okumamı istiyordu. Dinozorlardan uzaya kadar her konuya ilgisi vardı. Anaokulunda elementlerin periyodik tablosunu kodlarıyla ezberlemişti” ifadelerini kullandı.

Baba Ercüment Keçik ise, “Oğlum bilgisayar oyunları yerine kitapları tercih ediyor. Merak alanı değiştikçe kitapları da değişiyor. Bu ay yaklaşık 40 kitap aldık” diyerek, Ümit’in başarısında aile desteğinin önemine dikkat çekti.

Ümit Keçik, Hatay’dan çıkıp dünya çapında bilim insanlarıyla yarışmaya hazırlanıyor ve her gün kitaplarla beslenen zekasıyla geleceğin mucitlerinden biri olmaya aday.