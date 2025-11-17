Macaristan’daki Dev Tesis Hızla Yükseliyor

Business Insider’ın Planet Images uydu fotoğraflarına dayandırdığı habere göre, BYD’nin Macaristan Szeged yakınlarında inşa ettiği 300 hektarlık fabrika, kısa sürede büyük ilerleme kaydetti.

Yatırım tutarı: 4,5 milyar dolar

Yıllık üretim kapasitesi: 200 bin araç

İlk araç üretimi: 2025 yıl sonunda banttan inmesi bekleniyor

BYD, Macaristan fabrikasıyla Avrupa’da Tesla’yı zorlayan %17 gümrük vergisini bertaraf etmeyi ve kıtada doğrudan üretim yapmayı hedefliyor. Bu tesis, BYD’nin Avrupa’daki ilk üretim üssü olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Yatırımı Manisa’da Hâlâ Beklemede

Türkiye’de tablo ise oldukça farklı. BYD, Manisa’da yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve hibrit araç fabrikası kuracağını Temmuz 2024’te duyurmuştu. Ancak aradan geçen bir yıl içinde sahada kayda değer bir ilerleme görülmedi.

Şantiye alanında hiçbir ağır makine çalışmıyor

Haziran ayında duran faaliyetler 3 aydır yeniden başlamadı

Sahada yalnızca iki elektrik trafosu bulunuyor

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, durumu eleştirerek, “BYD yatırımı açıkladıktan sonra bir yıl geçti, Manisa’da hâlâ faaliyet yok. Bunun cevabını kendilerinin vermesi lazım.” dedi.

Modeller Açıklandı, Fabrika Yok

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, 5 Kasım’da Türkiye’de üretilecek modelleri duyurdu:

BYD Seal U DM-i

Atto 3’ün DM-i versiyonu

Ancak üretimin yapılacağı fabrika hâlâ inşa edilmedi. Şirket açıklamaları ile sahadaki görüntüler arasındaki fark, yatırımın gecikmesi tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Resmî Açıklamalar: “Gecikme Yok”

CNBC-e’ye konuşan resmi kaynaklar, BYD ve Chery yatırımlarının planlandığı şekilde sürdüğünü savunsa da, sahadaki tablo bu açıklamalarla örtüşmüyor.

Soru gündemde: BYD, Avrupa’daki yatırım önceliğini neden Macaristan’a veriyor ve Türkiye fabrikası ne zaman hayata geçirilecek?