Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Yetkili Satıcısı Altur ve Altur Turizm yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törende, Crafter modellerinin teslimatı gerçekleştirildi.

Güçlü iş birliği vurgusu

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık ve turizm sektörünün lider firmalarıyla iş birliklerini sürdürürken, Türkiye’nin köklü taşımacılık şirketlerinden Altur Turizm de filosunu Volkswagen Crafter modelleriyle güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en geniş taşımacılık filolarından birine sahip olan Altur Turizm, kalite, güvenlik, konfor ve ekonomik kullanım özellikleriyle öne çıkan 80 adet Volkswagen Crafter’ı düzenlenen törenle teslim aldı.

Teslimat törenine üst düzey katılım

Teslimat törenine Altur Turizm Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak katıldı. Törende ayrıca Volkswagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi Onurcan Tosun ile Volkswagen Yetkili Satıcısı Altur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Albayrak Arf da yer aldı.

Törenin ardından Volkswagen Ticari Araç tarafından Abdurrahim Albayrak’a, iki kurum arasındaki güçlü iş birliğini simgeleyen bir plaket takdim edildi.

“Yüksek teknoloji ve düşük işletme maliyeti”

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak, Volkswagen Crafter tercihlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, araçların yüksek teknolojisi, düşük yakıt tüketimi, sürüş ve yolcu konforu ile yüksek ikinci el değeri gibi özelliklerinin bu kararda etkili olduğunu ifade etti.

1976’dan bu yana taşımacılıkta güçlü konum

1976 yılında kurulan Altur Turizm; personel ve öğrenci taşımacılığının yanı sıra turizm taşımacılığı, operasyonel araç kiralama ve özel transfer hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, günde binlerce yolcuya hizmet veren geniş araç filosuyla sektördeki iddiasını sürdürüyor.