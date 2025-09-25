Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 960 bin, en yüksek ise 5 milyon 158 bin lira seviyeleri görüldü. Dün günü 5 milyon 147 bin liradan tamamlayan standart altın, böylece gün sonunda değer kaybı yaşamış oldu.

KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 7 milyar 207 milyon 280 bin lirayı aşarken, işlem miktarı 1.410,54 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 7 milyar 655 milyon 389 bin lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en aktif kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank yer aldı.