Güne düşüşle başlayan ons altın, sabah saatlerinde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları da geriledi.

Saat 07.05 itibarıyla gram altın 6.815 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 4.835 dolardan başladı. İlk işlemlerde ons fiyatı 4.878 dolar seviyelerinde dengelendi.

Analistler, dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının yanı sıra ABD ile Çin liderleri arasında yapıcı geçen görüşmelerin ve beklentileri aşan ABD verilerinin, güvenli liman talebini zayıflattığını belirtiyor.

Güncel altın satış fiyatları (5 Şubat 2026 – sabah saatleri)

Gram altın: 6.815,22 TL

Çeyrek altın: 12.141,00 TL

Yarım altın: 24.283,00 TL

Tam altın: 49.087,54 TL

Cumhuriyet altını: 48.418,00 TL

Gremse altın: 123.095,29 TL

Ons altın: 4.878,07 dolar

Piyasalarda gün içerisinde ABD’den gelecek yeni ekonomik veriler ile doların seyri, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.