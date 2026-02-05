Sağlık sektöründe 15’inci yılını tamamlayan Medistate Sağlık Grubu, yatırımlarına devam ediyor. Medistate Kavacık ve Medistate Çekmeköy hastaneleriyle hizmet veren grup, “Sağlığınız değerlidir” mottosuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Nükleer tıp ve tedavinin uygulandığı onkoloji merkeziyle öne çıkan Medistate Çekmeköy Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Medistate Sağlık Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, grubun faaliyetleri, yatırımları ve hedefleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Sayın Gümüş, sağlıkta hangi ilkeleri önceliyorsunuz? Başarınızın arkasındaki en önemli saikleri anlatabilir misiniz?

Medistate Hastanesi’nin sağlık alanındaki 15. yılı, yalnızca bir zaman diliminin geride bırakılması değil; güven, emek, bilim ve insan odaklı hizmet anlayışıyla örülmüş güçlü bir yolculuğun anlamlı bir dönüm noktasıdır. Kurulduğu ilk günden bu yana “sağlıkta kalite ve erişilebilirlik” ilkesini temel alan Medistate, binlerce hastanın hayatına dokunmuş, sağlık hizmetlerinde güvenilen bir marka hâline gelmiştir. Grubumuz, sağlık yolculuğuna çıktığı ilk günden itibaren modern tıbbın gerekliliklerini yakından takip eden, etik değerlere bağlı ve hasta güvenliğini merkeze alan bir anlayışla hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Medistate’nin başarısının arkasındaki en önemli güçlerden biri, nitelikli insan kaynağıdır. Alanında deneyimli hekimler, özveriyle görev yapan hemşireler, sağlık personeli ve idari kadrolar yer almaktadır. Bu kadro, ortak bir amaç etrafında birleşerek 15 yıl boyunca aynı kararlılıkla hizmet vermiştir. Ekip çalışmasına dayalı bu yapı, multidisipliner yaklaşımı güçlendirmiş ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşımıştır.

MEDİSTATE GRUBU’NUN HEDEFLERİ

Her kuruluşun ileriye dönük hedefleri olduğu gibi grubunuzun da mutlaka plan ve projeleri vardır. Bunlardan bahsedebilir misiniz?

Medistate Sağlık Grubu hastanelerinin hedefleri; çağdaş tıbbın sunduğu imkânları insan odaklı bir hizmet anlayışıyla birleştiren, sürdürülebilir ve güvenilir bir sağlık sistemini hayata geçirme vizyonu etrafında şekillenmektedir. Grup, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde bireylerin sağlık hizmetlerine kolay, hızlı ve eşit biçimde ulaşabildiği; bilimsel, etik ve kaliteli sağlık hizmeti sunan güçlü bir sağlık ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. Medistate Sağlık Grubu hastanelerinin hedefleri; bilimsel, güvenilir ve insan odaklı sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve faaliyet gösterdiği bölgelerde sağlık alanında güvenilir bir hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektir. Medistate Sağlık Grubu, bugün olduğu kadar gelecekte de toplum sağlığına değer katmayı ve sürdürülebilir sağlık çözümleri sunmayı hedeflemektedir.

TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE

İstanbul’da sağlık grubunuza bir hastane daha eklediniz. Medistate Çekmeköy Hastanesi’nin hizmet alanlarını anlatabilir misiniz?

Yaklaşık 22.000 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu olan Özel Medistate Çekmeköy Hastanesi, ferah mimarisi ve işlevsel tasarımıyla hasta ve hasta yakınlarının konforunu ön planda tutmaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin bir arada, etkin ve koordineli şekilde sunulduğu hastanede; tanıdan tedaviye, rehabilitasyondan takibe kadar tüm süreçler titizlikle planlanmıştır. İleri teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve güncel tıp uygulamaları sayesinde teşhis ve tedavi süreçlerinde hız, doğruluk ve güvenlik esas alınmaktadır. Medistate Çekmeköy Hastanesi, sahip olduğu güçlü altyapı ve kapsamlı hizmet birimleriyle yalnızca bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt vermek üzere planlanmış modern bir sağlık merkezi olarak öne çıkmaktadır. 43 poliklinik, toplam 150 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet veren hastanemiz; 16 genel yoğun bakım ve 13 yenidoğan yoğun bakım yatağıyla kritik durumdaki hastalar ve hayata yeni başlayan bebekler için bakım imkânı sunmaktadır. Hastanemiz, 4 diş polikliniği ve 7 ameliyathane ile tanı ve tedavi süreçlerinde hizmet verecektir.

NÜKLEER TIP VE ONKOLOJİ HİZMETİ

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hizmete açılan Medistate Çekmeköy Hastaneniz, daha çok hangi yönüyle öne çıkıyor?

Medistate Çekmeköy Hastanesi’nde onkoloji alanında sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Hastane bünyesinde yer alan onkoloji merkezi, nükleer tıp ve nükleer tedavi uygulamalarının gerçekleştirilebildiği ileri teknoloji altyapısına sahip bir birim olarak planlanmıştır. Bu merkezde kanser tanı ve tedavi süreçlerinin koordineli şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. İlerleyen dönemde hayata geçirilmesini planladığımız 50 yataklı Nörolojik Bilimler Merkezi ile bu hastanemizin toplam yatak kapasitesi 200’e çıkarılacak ve nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir merkez ülkemize kazandırılacaktır. Medistate Çekmeköy Hastanemizin hedefleri yalnızca bugünün sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değildir. Sağlık hizmetlerine güvenle ulaşılabildiği, bilimsel ve etik ilkelerden ödün vermeyen örnek bir sağlık merkezi olmayı amaçlamaktayız.

KAVACIK MEDİSTATE HASTANESİ

Grubunuz, sağlıkta ilk adımı Kavacık Medistate Hastanesi ile attı. Kavacık hastaneniz ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

17 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu Özel Medistate Kavacık Hastanemiz, Beykoz Kavacık’ta nitelikli sağlık hizmetinin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hastane binasına ilk adım atıldığında, ferah alanları, hasta ve hasta yakınlarının konforu düşünülerek planlanmış ortak kullanım alanları ve düzenli akışıyla güven veren bir yapı oluşturduk. Bu hastanemizde tüm birimler, tanıdan tedaviye uzanan sürecin hızlı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlayacak biçimde konumlandırılmış durumdadır. Toplam 120 yatak kapasitesine sahip olan Özel Medistate Kavacık Hastanemizin güçlü yönlerinden biri, yoğun bakım altyapısıdır. 14 yenidoğan yoğun bakım ünitesi, hayata yeni başlayan bebekler için bakım imkânı sunarken; 12 erişkin yoğun bakım ünitesi ile de kritik durumdaki hastaların 24 saat kesintisiz izlenmesini sağlıyoruz. Buna ek olarak 4 koroner yoğun bakım ve 5 kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitemizle özellikle kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet veriyoruz. Bu hastanemizde ayrıca tüp bebek ünitemiz bulunuyor. Bilimsel temellere dayanan bir süreç içinde, çocuk sahibi olmak isteyenlere umut verici bir çözüm sunulmaktadır. Yalnızca tıbbi uygulamalar değil, çiftlerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçları da göz önüne alınarak bir tedavi metodu takip edilmektedir.

MODERN TIPTA ROBOTİK CİHAZLAR

Medistate Kavacık Hastaneniz ilk açıldığı gün robotik ameliyat hizmetiyle gündeme gelmişti. Bu hizmet süreci devam ediyor mu?

Evet, Kavacık Hastanemizde açıldığı günden bu yana robotik cihazları gereken alanlarda kullanıyoruz. Robotik cihazlar, ileri sağlık hizmetleri kapsamında en üst düzeyde tedavi imkânı sunan, modern tıbbın vazgeçilmez unsurlarından biri hâline gelmiştir. İnsan hareketlerini taklit edebilen, karmaşık görevleri yüksek hassasiyetle yerine getirebilen bu akıllı sistemler; hasta güvenliğini artıran, tedavi süreçlerini daha konforlu ve etkili hâle getiren bir sağlık anlayışının temelini oluşturmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte robotik cihazların sağlık alanındaki kullanımının daha da yaygınlaşması, geleceğin tıbbına yön veren önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.