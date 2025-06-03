Özellikle yatırım ve geleneksel hediye alışkanlıklarının kesiştiği noktada yer alan altın, hem bireysel yatırımcıların hem de yeni ev kuran çiftlerin gözdesi haline geldi. Altının ons fiyatı 2024’ün son çeyreğinde jeopolitik gelişmeler ve enflasyon beklentileriyle yükseliş göstermişti. Ancak 2025’in ilk yarısında ABD Merkez Bankası'nın (FED) “faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağız” mesajı, yükselişin hızını kesti. Şu an itibarıyla ons altın 3.310 - 3.350 dolar bandında dalgalanıyor. Bu seviyelerin kırılıp kırılmayacağı ise küresel piyasalarda altının yönünü belirleyecek temel faktör olarak görülüyor.

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Kitiş, yaz döneminde altının hem ekonomik hem de kültürel olarak yine en gözde yatırım aracı olduğunu belirterek, "Yeni evlenecek çiftlerden borç kapatanlara kadar geniş bir kesimin ortak tercihi bu yaz yine altın olacak. Jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, özellikle gram altına olan ilgiyi canlı tutuyor" dedi.

Gram ve küçük ebatlı altınlara yoğun ilgi

Ahmet Cumhur Kitiş, özellikle son dönemde 1 ve 5 gram altınlara yönelik talebin arttığını vurguladı. Orta gelir grubunun bu tür ürünleri hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih ettiğini belirten Kitiş, şunları söyledi:

“Gram altın ürünlerinde ciddi bir talep artışı var. Kuyumcularda da e-ticaret platformlarında da hareketlilik dikkat çekiyor. FED’in faiz politikası ons altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor, ancak içeride döviz kurundaki yukarı yönlü eğilim gram altın fiyatını destekliyor. Fiziki altın talebi, yaz aylarında diğer yatırım araçlarından ayrışıyor. Bu yaz altın hem bir güvence hem de kazancını korumak isteyenlerin moda yatırımı olacak gibi görünüyor.”

Kültürel alışkanlıkların ve yatırım arayışının buluştuğu yaz döneminde, altının Türkiye’deki geleneksel önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Kitiş, “Düğünlerde takılan altın yalnızca bir gelenek değil; aynı zamanda yeni bir hayata güvenli bir başlangıç anlamına geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.