Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre satış, 28 Ocak 2026’da alınan bağlayıcı teklifin ardından şekillendi. İlişkili olmayan üçüncü bir yatırımcıdan gelen teklif, 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden değerlendirilmişti. Ancak Akçansa’nın diğer ana ortağı olan Heidelberg Materials, ortaklık sözleşmesinden doğan ön alım hakkını kullanarak devre girdi.

17 Nisan 2026’da yapılan resmi bildirimle birlikte Alman şirket, Sabancı Holding’in hisselerini aynı değerleme üzerinden satın alma hakkını kullandığını açıkladı.

Hisse devri tamamlandığında kontrol Heidelberg’e geçecek

Planlanan satışın gerçekleşmesiyle Sabancı Holding’in Akçansa’daki tüm payları el değiştirmiş olacak. Böylece Heidelberg Materials’ın şirketteki pay oranı yaklaşık yüzde 79,44 seviyesine yükselecek ve yönetim kontrolü büyük ölçüde Alman ortağa geçecek.

Satış bedeli, Sabancı’nın sahip olduğu pay oranı üzerinden hesaplanacak ancak nihai tutar borç ve nakit düzeltmelerine göre kesinleşecek.

Süreç onaylara bağlı

Hisse devri, Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumların onayına tabi olacak. Onayların tamamlanmasının ardından satış işleminin resmen sonuçlanması bekleniyor.

Sabancı için yeni dönem

Bu satışla birlikte Sabancı Holding, uzun yıllardır ortak olduğu Akçansa’daki yatırımından tamamen çıkmış olacak. Şirket böylece çimento ve yapı malzemeleri alanındaki stratejik portföyünü yeniden şekillendirme adımlarına bir yenisini eklemiş oldu.