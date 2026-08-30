Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Ulusal Plaj Voleybolu Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı.

Köyceğiz'de 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Ulusal Plaj Voleybolu Turnuvasına Türkiye genelinde 28 takım katıldı. Takımlar müsabakalarda centilmence mücadele etti. Her yıl farklı bir toplumsal konuyu öne çıkaran organizasyon, bu yıl 'Lösemili Çocuklar İçin Sahadayız' temasıyla kapılarını açtı. Sahada rekabetin yerini dayanışmaya bırakan turnuvada atılan her servis ve kazanılan her sayı, lösemili çocuklara umut olmayı hedefledi. Hafta sonu boyunca tribünleri dolduran voleybol severler için özel etkinlikler, renkli oyunlar ve sürpriz hediyeler sunuldu. Turnuvada DJ ile müzikli eğlence gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen kupa ve madalya töreni ile sona erdi. Organizasyonun eksiksiz şekilde tamamlandığına değinen yetkililer, yerel dayanışmanın önemini vurgulayarak, 'Turnuvamızı gerçekleştirmemizde destekleriyle sponsor olan tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz. Turnuva hazırlık aşamasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikte olursak daha güçlü oluruz. Güzel işler yapmaya ve ilçemizin ismini en güzel şekilde duyurmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.