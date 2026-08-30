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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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