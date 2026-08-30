Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Oğuz'un soldan ortasında ceza sahasında Vedat Muriqi'in şutunda top filelerle buluştu. 0-1
5. dakikada Greenwood'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
27. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı noktasına çevirdiği topa vuran Sekongo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Archie Brown'un soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
36. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
39. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ çaprazdan şutunda top direğin sağından az farkla dışarı çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Saikuba Jarju, Fatih Kaya (Antoine Sekongo dk. 16)
Yedekler: Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Samed Onur, Enes Albak, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül, Mustafa Tan, Eyüp Değirmenci, Afonso Sousa
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'golo Kante, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, İsmail Yüksek, Romelu Lukaka, Yiğit Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Vedat Muriqi (dk. 3) (Fenerbahçe)