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90+2. dakikada kaleci Okan'ın önde olduğunu gören İsmail'in kendi yarı sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.

49. dakikada İrfan'ın pasında topla buluşan Oğuz'un sol kanattan ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-2

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

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