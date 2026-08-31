Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum, Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek, burada da yine maçın 3. dakikasında gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Aynısı Göztepe maçında da oldu. Yani Samsunspor'un demek ki daha maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım, gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördüğünüz gibi Marius sakattı, Fatih Kaya oynuyordu. Fatih Kaya 15. dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz 2-0 ile bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum, Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi' diye konuştu.

'Taraftarlar bizi yalnız bıraktı'

Transferin kendileri için bittiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, 'Çünkü yok, boşluğumuz yok. Bütün takımların sıkıntısı o. Yani transfer artık bizim için çok da önemli. Yapabilsek çok önemli de yapamazsak yapacak bir şey yok. Önümüzdeki kadroyla gideceğiz. Sakatlar gelince, dediğim gibi, yani kanatlarımız yok. İki tane kanat oynuyor, alternatif koyamıyoruz yerine. Santrfor sakatlanıyor, yerine santrfor koyamıyoruz. Yani üzgünüm. Gerçekten üzgünüm ama takım iyi mücadele verdi Fenerbahçe'ye karşı. Ben futbolcularımı da kutluyorum. Ama en üzüldüğüm nokta bugün Fenerbahçe Samsun'a gelmiş, taraftar bizi yalnız bırakıyor. Bir sürü bahaneleri var: Stat uzak, fiyat pahalı, o pahalı, şu pahalı: Bıraksınlar bunu. İşte geliyor. Yani bir sürü Fenerbahçe'nin dünya yıldızı var. Yani bunu para verip seyredeceksin. Futbol dünyası böyle gidiyor. Futbolda bir oyuncu almak için manyak paralar veriyoruz, milyon Euro'lar. Bunu gidip de üç dolar, beş Dolar ya da Euro'larla bilet satarak yapamazsın. Samsun'un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum. Forma reklamlarını kendim veriyorum. Bütün parayı kendim: Yani bu kadar. Türkiye'de bize sahip çıkacak hiç kimse yok. Allah uzun ömürler versin de, uzun yıllar Samsunspor'da kalayım. Yoksa bu şehirde Samsunspor'a sahip çıkacak kimse yok' şeklinde konuştu.

'Samsunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur

Milli maç arasından sonra Türkiye'nin gerçek Samsunspor'u izleyeceğini belirten Yıldırım, 'Gabriele'i bugün çok beğendim defansta. İlk defa oynadı çocuk. Takımı daha yeni tanıyor. Diğer arkadaşlar da yeni yeni bir şeyler yapıyor. Ben burada Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim de hedefimiz, dediğim gibi, beşinciliği kovalamak. Olmazsa altıncı oluruz, yedinci oluruz ama Samsunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar alabildiğince puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk hafta, yani ilk 5 hafta, hatta fikstürümüz çok zor. Onun için Samsunspor'un 3 haftada 4 puanı var. Kötü değil, iyi de değil' ifadelerini kullandı.

'Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde'

Samsunspor'un hedeflerinden bahseden Yıldırım, 'Fenerbahçe bizden çok çok üstün bir takım. Bizim rakibimiz de değil. Bu arada Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı kutluyorum. Sakatlarımız vardı ama bu kadro elinden geleni yaptı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gücümüz bu sene geçen seneye göre daha zayıf gibi gözüküyor. Çünkü biz 3 senede bir kadro yapılanmasına giriyoruz. Bu sene Türkiye'nin en genç kadrosunu kurduk. Takımın yaş ortalaması 23,5. Bunun meyvelerini önümüzdeki sene verecek. Biz bu sene bu gençlerle kadro ve oyun yapısının birbirini tanımasıyla geçecek. Hedefimiz Samsun'a yakışır bir futbol oynamak ama esas hedef, biz hep söyledik, bu takımla önümüzdeki sene ve ondan sonraki seneler kesinlikle üst sıraları kovalamak. Biz Türkiye'de böyle bir yapılanmayı yapan tek Türk takımıyız. Yani başka hiçbir başkan bizim gibi uzun dönem düşünemiyor. Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde' açıklamasında bulundu.