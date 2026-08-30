Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Bodrum FK atağında sağ çaprazda topla buluşan Ali, ceza sahası girişinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

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49. dakikada Manisa FK'de Anziani sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasının sağında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

69. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Atakan'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Asen Albayrak, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Vedat, Herelle, Atakan, Yusuf (Osman Kahraman dk. 81), Sylla, Benrahou (Ahmet dk. 86), Kadir, Anziani, Yasin, Toure, Valentin (Lemina dk. 86)

Yedekler: Yüksel, Osman Kaynak, Fırat, Kerem, Emre, Yunus Emre, Ada

Teknik Sorumlu: Selman oşkun

Bodrum FK: Diogo, Ali Habeşoğlu Ege Bilsel (Kartal dk. 90+), Yusuf, Adem Metin (Teixeira dk. 64) , Ali Aytemur, İsmail, Enes (Providence dk. 64), Emre, Berşan, Boran (Ege Arslan dk. 84)

Yedekler: Bahri Can, Ali Şahin, Kerem, Berkay, Furkan, Devrim

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz