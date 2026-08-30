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69. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Atakan'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

49. dakikada Manisa FK'de Anziani sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasının sağında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

16. dakikada Bodrum FK atağında sağ çaprazda topla buluşan Ali, ceza sahası girişinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

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