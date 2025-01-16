ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yıllık bazda %2,9 oranında arttı. Bu oran piyasa beklentileriyle uyumlu olurken, Kasım ayında %2,7 olarak kaydedilen artışa göre bir yükseliş gözlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında önemli bir gösterge olarak dikkate aldığı çekirdek TÜFE ise aylık %0,2 ve yıllık %3,2 oranında arttı.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Altın fiyatları, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni zirveler gördü. İşte güncel fiyatlar:

Ons altın : 2.693 Dolar

: 2.693 Dolar Gram altın : 3.071 TL

: 3.071 TL Çeyrek altın : 5.028 TL

: 5.028 TL Cumhuriyet altını : 20.623 TL

: 20.623 TL Gümüş: 35,08 TL

Döviz Kurları ve Kripto Paralar

Döviz ve kripto para piyasalarında da hareketlilik devam ediyor:

Dolar : 35,47 TL

: 35,47 TL Euro : 36,59 TL

: 36,59 TL Sterlin : 43,36 TL

: 43,36 TL Japon Yeni : 22,78 TL

: 22,78 TL Bitcoin : 99.809 Dolar

: 99.809 Dolar Ethereum: 3.380 Dolar

Brent Petrol ve Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatı 81,35 Dolar’dan işlem görmeye devam ederken, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları da hareketli bir seyir izliyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasalardaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde altın ve diğer yatırım araçları üzerindeki etkisi yakından izlenecek.